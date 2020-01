Vasvári Vivien a Tények Pluszban mesélte, mi vezetett Fecsóval való válásához.

„Nálunk a vitákat tényleg csak a szórakozás, bulizás, ivászat váltotta ki. Ha ez nem lett volna és normálisan mértékkel csinálja ezt, akkor még lehet mi most is együtt vagyunk. Volt egy elég csúnya összeveszésünk. Ott volt minden, én a földhöz vágtam egy bögrét, felcsattant belőle egy kis szilánk, ami elvágta a kezét. Mondtam neki, hogy nem megy! Vagy megváltozik, vagy költözzön el, vagy menjünk szét. Mondtam neki, hogy kap időt másnap reggelig. Szerintem ő aznap éjjel semmit sem aludt. Mondta is, hogy gondolkodott rajta, másnap találkoztunk a városban. A lényeg az, hogy elmondta, hogy nincs jól lelkileg, sem fizikailag. Rendbe akarja magát tenni és, hogy ő inkább elköltözik" - mondta el Vivi a TV2 műsorában.