Történelemtanulás közben gyakran gondoltál arra, hogy milyen jó lenne, ha a híres személyiségeket nem csak szobrokon és festményeken keresztül láthatnád, hanem színes fényképeken, mintha csak ma élnének? Ez a gondolat másnak is szöget ütött már a fejébe, és a Royalty Now nevű Instagram-oldal tulajdonosa megvalósította az elképzelést: különleges portrékon keresztül mutatja be, hogyan is festhettek valójában az egykori uralkodók, ismert emberek.

Alkotásai között megtaláljuk például Nofertiti egyiptomi királynét, Julius Caesart, Nagy Sándort vagy épp Jane Austent.

Ha kíváncsi vagy rájuk, kattints a képre és lapozz!