Szlávik János közölte, a hét magyar és a hétfőn lázasan Budapestre érkező kínai nő, és a szombaton a Liszt Ferenc-repülőtéren fertőzésgyanúval elkülönített egyetemista laborvizsgálata is kizárta a vírusfertőzést.

Elmondta, mind a kilencüket a Dél-pesti Centrumkórház erre kialakított épületében helyezték el, egymástól is elkülönítve. Mindenki jól van, de a tünet- és panaszmentességük ellenére fenntartják a karantént. Látogatót nem fogadhatnak, a hozzátartozókkal telefonon tartják a kapcsolatot - ismertette.

A Vuhanból hazautaztatott hét magyar állampolgár továbbra is láztalan, fizikálisan jól van - mondta a főorvos, hozzátéve, hogy rájuk még tizenkét nap karantén vár.

Elmondta, a kínai nőnél, aki pénteken lázasan érkezett repülővel Budapestre, a kezdeti tünetek sem utaltak koronavírus-fertőzésre, de elővigyázatosságból őt is elkülönítették.

Az az egyetemista, aki a fertőzés gócpontjának számító Vuhanból jött el vonattal, majd repülővel Magyarországra, szintén panasz- és tünetmentes, neki már csak két napot kell elkülönítve töltenie - mondta el a főorvos.

Magyarországon a megfigyelteken kívül újabb gyanús eset nincs - közölte Szlávik János, de mint mondta, nem zárható ki, hogy további lázas emberek érkeznek Budapestre.

Arra a kérdésre, hogy azoknak a vizsgálata szükséges-e, akik a lázas kínai nővel egy géppel érkeztek, Szlávik János nemmel válaszolt, hiszen - mondta - nincs koronavírus-fertőzött Magyarországon. A repülőtereken a lázas eseteket vizsgálják, őket ki tudják szűrni, náluk merül fel a vírusfertőzés lehetősége.

A hét magyar együtt utazott két - mint kiderült - vírusfertőzött belga állampolgárral is, de már a speciális repülőgépen elkülönítették egymástól az utasokat - ismertette. Szlávik János elmondta: a betegség cseppfertőzéssel terjed, a tünetekhez pedig mindenképpen hozzátartozik a magas láz és a köhögés, és csak a tüneteket mutató betegek fertőznek. A koronavírus enyhe tünetekkel, tüdőgyulladással járó betegséget okoz, és meg lehet belőle gyógyulni - emelte ki. A betegek egy-két százaléka hal bele a fertőzésbe, jellemzően azok, akinek valamilyen más alapbetegsége - diabétesz, vesebetegség - is van. A koronavírusra még nincs gyógyszer, de egy egészséges szervezet kiheveri a fertőzést - ismertette.

Az eddigi adatok szerint ez a koronavírus veszélyesebb, mint az influenzavírus, de sokkal kevésbé veszélyes, mint a korábbi SARS-vírus, vagy a jelenleg is megbetegedéseket okozó közel-keleti koronavírus, amely 25-30 százalékban halált okoz.

Az infektológus szakorvos hozzátette: véleménye szerint a szigorú karanténintézkedések elegendők lesznek egy világjárvány megakadályozásához.