Nemcsak unokáját, de dédunokáját is felkérte a Kossuth-díjas művésznő, hogy legyenek a táncosai őszi nagykoncertjén. Tina és kislánya, Vivike is gőzerővel készülnek a nagy napra.

Szinte minden perce be van osztva Bangó Margitnak, aki októberben egy nagyszabású, jubileumi Aréna koncerttel szeretné megörvendeztetni a nagyérdeműt. A nóták koronázatlan királynője nemcsak a vendégművészek felkérését kezdte meg, de a tánckar összeállításán is nagy erővel dolgozik. Elsőként dédunokáját, a táncban és éneklésben is jeleskedő Vivikét kérte fel egyik szólótáncosának, aki azóta is repes az örömtől. „Vivikével madarat lehetne fogatni, mióta Mama felkérte, hogy legyen az egyik szólótáncosa. Vivi állandóan táncol, reggel még alig nyitja ki a szemét, máris izeg-mozog. Neki ez az élete, mindig azt mondja, hogy táncos és énekes lesz. Adja a jóisten, hogy így legyen! Ehhez az eseményhez méltó fellépőruha is dukál, külön varratunk neki egyet a nagykoncertre" – árulta el a Drága családomban Tina, aki azt azonban nem sejtette, hogy ő sem ússza meg a színpadra lépést. „Tina azt mondta, hogy ő már „lenyugdíjazódott" táncosként. Rosszul gondolta, szó sem lehet róla, hogy a nagykoncertemen ő ne lépjen színpadra, mint a táncosom" – mondta Bangó Margit, akinek unokája nem bánja a felkérést. „Tényleg úgy voltam vele, hogy a táncból már kiöregedtem, de egy ilyen jubileumi koncertet nem hagyhatok ki, persze, hogy igent mondtam. Együtt készülhetünk Vivikével, sőt, a ruhát is együtt készíttetjük majd erre a jeles alkalomra" – lelkesedett Tina.