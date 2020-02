Szűcs Judith kedvesével hazafelé tartott thaiföldi nyaralásáról, amikor Dubajban lekésték a csatlakozást és a bőröndjeik is elkeveredtek.

Két hetet töltött szerelmével Thaiföldön Szűcs Judith. A legendás énekesnő a Ripostnak elárulta, minden percét imádták a nyaralásnak, olyan volt ez számukra, mint egy nászút. Hazafelé azonban akadt egy kis problémájuk, Dubajban lekésték a csatlakozást. Szerencsére a repülőtársaság mindent megtett értük, amit lehetett, így végül jól sült el a kaland.

„Odafele minden flottul ment, de sajnos a visszaút elég nehéz volt. Ötven percet késett a repülő, lekéstük a csatlakozást, és elkeveredtek a bőröndjeink is, mert nem rakták fel a gépre. Kisebb káosz alakult ki, de nem pánikoltunk. Már csak azért sem, mert a repülőtársaság vállalta a gikszert, és ezért kaptunk egy ingyen napot Dubajban. Ők fizettek mindent, a szállodai szobát, a napi három étkezést, és ráadásul autó várt minket a reptéren. Ha jobban belegondolok, ez akár sokkal rosszabbul is alakulhatott volna. De a lehető legjobban jöttünk ki belőle. Annyira jól éreztük magunkat Dubajban is, hogy elhatároztuk, jövőre januárban visszamegyünk."