A dűne című hollywoodi szuperprodukciót hazánkban forgatták. Jason Momoának magyar dublőre volt. Megyeri Balázs nagyon hasonlít a világsztárhoz.

"Tavaly castingoltak szereplőket A dűnéhez, amelynek a könyvváltozatát imádom, ráadásul a rendező, Denis Villeneuve is a kedvenceim egyike. Az ügynökség, amely foglalkoztat, elküldött az első válogatásra, és egy hangsúlyosabb epizódszerepet kaptam, űrzsoldos lettem. Már régóta hasonlítgattak Jasonhöz, aztán a castingdirector odajött hozzám, hogy kiválasztottak Jason Momoának. Először azt hittem, viccel velem, de kiderült, hogy Momoának kell egy „picture double" az olyan jelenetekhez, amelyekben bár szerepel, de nem ő van fókuszban, hanem mondjuk a háttérben nézelődik, jön-megy, vagy egy párbeszédet hallgat. Ilyen esetekben a tényleges sztárt nem hívják be forgatni, mert nagyon drága lenne még ekkor is őt foglalkoztatni" - mesélte Megyeri a Borsnak.