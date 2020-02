Luke Evans hivatalosan is felvállalta új párkapcsolatát. Kedvese nem más, mint Rafa Olarra. A pár nemrég Hawaiion nyaralt, és most a kiruccanásról egy rövid videót is posztoltak.

„Szereti a walesi humoromat... Nem, valóban! Tényleg!" – írta a 40 esztendős színész a videóhoz, amelyhez rengetegen gratuláltak.