Az egyik külföldi film, az Élősködők már azzal felhívta magára a figyelmet, hogy 6 jelölést kapott az idei díjátadón. Arra azonban senki sem gondolt, hogy ebből a 6 jelölésből 4-et be is zsebelnek az alkotók. A legjobb rendező, a legjobb eredeti forgatókönyv, a legjobb nemzetközi film, valamint a legfjobb film kategóriájában is az Élősködők nyert.

Külön hihetetlen teljesítmény, hogy idén a legjobb filmért járó díjat is az Élősködők nyerte: még sosem nyerte ezt a kategóriát külföldi alkotás.