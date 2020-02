A felmérést készítő Nielsen közvéleménykutató hétfői jelentésében emlékeztetett rá, hogy a legutóbbi nézettségi mélypont 2018-ban volt 26,5 millió nézővel.

A vasárnapi hollywoodi díjátadó gálán az Élősködők című dél-koreai film négy Oscart is kapott az amerikai filmakadémiától, köztük a legjobb film, a legjobb nemzetközi film, a legjobb rendező és a legjobb eredeti forgatókönyv díját. Bong Dzsun Ho thrillerbe oltott társadalmi drámája olyan népszerű produkciókat győzött le, mint Todd Phillips Joker vagy Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című filmje. Ennek a két filmnek a sztárjai, Joaquin Phoenix és Brad Pitt Oscar-díjasok lettek alakításukért.

A három és félórás műsor házigazda nélkül zajlott le, de a gálának már tavaly sem volt műsorvezetője. A visszajelzések szerint azonban a nézők bírálták a show-t a fésületlenségéért és következetlenségeiért. Egyebek mellett azt sem értették sokan, hogy miért énekelte el Eminem egy 17 évvel ezelőtti számát. Fellépése sokakat meglepett, több néző, köztük a kamerák tanúsága szerint Martin Scorsese is értetlenül fogadta.

Az online kritikák, köztük a deadline.com cikke "megfakult cirkusznak" nevezte a műsort, a The New York Times a műsorvezetőt hiányolta, a The Los Angeles Times a zenés produkciók színvonalát kifogásolta, míg a Variety úgy vélte, hogy a gála "őrült" volt, de végül az Élősködők diadala okozta örömnek sikerült megmentenie.

A Nielsen mérése szerint miközben minden élő díjátadó tévés közvetítése nézőszámcsökkenéssel küzd, az Oscar-gála produkálta az utóbbi idők legnagyobb visszaesését. A közvéleménykutató ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a közösségi médián, a Twitteren, a Facebookon és más platformokon a gálával kapcsolatban 16 százalékkal több interakciót mértek a tavalyihoz képest, és így ezek száma meghaladta a 20 milliót.