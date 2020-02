A Romantik egykori énekesnője rengeteget fogyott az elmúlt időszakban, ám nem ezzel kapcsolatban feküdt kés alá. Visszérműtétet hajtottak végre rajta.

„Maga a műtét egy óra volt, altattak is. Köszönöm, jól vagyok. Most fekszem, ágynyugalomra intettek az orvosok. Persze, járkálhatok, de nem szabad megerőltetni a lábamat. Mindenki ijesztgetett, hogy mennyire fog fájni, de szerencsére nem érzek semmit. Bár az orvosok írtak fel fájdalomcsillapítókat, de nincs rá szükségem. Holnap megyek kötözésre, aztán pedig kompressziós harisnyát kell majd hordanom. Ez öröklött betegség. Csak a fogyásom előtt nem látszott. Igazából régóta halogattam már a beavatkozást. De végre túl vagyok rajta. A baj csupán az, hogy a másik lábamat is meg kell majd csináltatni. Nem úszom meg" - mesélte a Ripostnak Katinka.