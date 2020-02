Néhány héttel ezelőtt bombaként robbant a hír, miszerint egymásra talált Várkonyi Andrea és Zsidró Tamás. A pár akkor egy sejtelmes fotóval árulta el kapcsolatát, ám egészen idáig nem igazán beszéltek a nyilvánosság előtt arról, hogyan is jöttek össze. A csinos tévés most a hot! magazinnak elárulta, miként zajlott az első randi.

„Az első kapcsolatfelvétel írásban történt közöttünk, elkezdtünk chatelni. És mivel a levélváltásaink által is szimpatikus volt, kíváncsivá tett. Aztán annyira megvolt az összhang, hogy viszonylag hamar eljutottunk odáig, hogy jó lenne személyesen is találkozni. Persze mondanom sem kell, volt bennem izgalom. Az első randinkon sétálni mentünk, arra is emlékszem, hogy nagyon hideg volt, így azon hezitáltam előtte, hogy melyik a legmelegebb kabátom. Hamar megnyugodtam, mert nem volt csalódás a személyes találkozó sem. Tamás olyan férfi, akihez minden tekintetben tudok kapcsolódni. Amit ő tud, amit ő nyújt gondolkodásban, az közel áll hozzám, be tudja indítani az érzelmeimet. Negyven pluszosan már mélyebb, stabilabb érzésekre vágyom, nem pedig hullámvasútra. Egyelőre minden jól alakul, de nem költözünk össze, és még nem is tervezünk ilyesmit" – nyilatkozta, majd hozzátette, elfoglaltságaik és gyermekeik miatt nem könnyű összehangolni az életüket, komoly logisztikára van szükségük.