Az app azonban nem csak felismeri ezeket, hanem törli is a képeket és üzenetet is küld erről. A neve Safe DM, amelyet a Buzzfeed tesztelt is, és nagyon úgy tűnik, az alkalmazás nem enged át péniszt sem ernyedt, sem álló állapotában, még az anatómiai pontosságú rajzokat, művészi festményeket és szobrokat is tiltja.

Így aztán van még mit finomítani rajta, ugyanis az app a fallikus tárgyakat sem engedi át a szűrőn.