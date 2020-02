Szörnyű tragédia történt Kecskeméten néhány nappal ezelőtt: egy nagymama autójában a 8 és 11 éves unokáival az InterCity elé hajtott. A balesetben mindkét kislány életét vesztette, az asszony jelenleg bordatöréssel kórházban fekszik.

A gyerekek édesapja a tragédia óta aludni is képtelen.

„Azóta élőhalott vagyok. Az édesanyám még kórházban van bordatöréssel. Voltam bent nála, de a tragédiáról nem beszéltünk. Így is pontosan tudom, hogy szörnyű lelkiállapotban van. Én hazavárom. Bár tudom, hogy a MÁV szerint működött a lámpa és pirosat mutatott, amikor áthajtott az anyám, én ebben nem vagyok egészen biztos. Többen is jelezték nekem, hogy sokszor össze-vissza jelez. Bármi is derül ki a vizsgálat végén, az már nem hozza vissza a csillagaimat" – nyilatkozta a megtörten édesapa a Blikknek.

A gyermekek édesanyja kijelentette, soha többé nem akarja látni volt anyósát.