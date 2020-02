"Huhh... Nagy kő esett le...Talán emlékeztek, meséltem korábban arról, hogy október 2. óta vagyunk /voltunk karanténban. Egyszer már abba is tudta hagyni Zente a szteroidot, de 8 nap után ismét kapnia kellett további 35 napon át. "Babonából" akkor és most sem posztoltam, hogy leállhattunk.

Akkor nem jött be...Most viszont IGEN! Már 2 hete leálltunk az adagolással, és a mai vérvétel végre megerősítette, hogy ez így is marad!Nagyon boldog vagyok! Annyira izgultam nehogy újra visszaessünk a bezártságba. -írja Facebook-oldalán Zente anyukája, Krisztina.

A büszke anyuka azt is elárulta, hogy Zente - közelgő szülinapja alkalmából - rengeteg ajándékot és szeretet kapott a kórházban, és biztos abban, hogy ez lesz életük legszebb születésnapja.