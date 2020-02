A robbanás olyan erős volt, hogy a szlovéniai Novo Mestótól Fiumén (Rijeka) keresztül Zágrábban is lehetett hallani, és a földrengésmérők is érzékelték.

A horvát és a szlovén sajtóban több képet is közzétettek a meteoritról és a villanásról. A kőmeteorit másodpercenként több kilométeres sebességgel süvített át a Föld légkörén és végül 30 kilométer magasan hullott szét. A horvát sajtó szerint ha nem hullik szét, a fiumei öbölbe csapódik.

Herman Mikuz szlovén csillagász a helyi hírügynökségnek azt mondta: lehetséges, hogy nem semmisült meg teljesen a meteorit, és kerültek a földre belőle kődarabok. Ahhoz azonban, hogy azonosítani tudják a helyet, ahol ezek becsapódtak, előbb rekonstruálni kell a meteorit pályáját - tette hozzá.

Szlovéniában 2009-ben történt hasonló eset. A meteorit akkor az osztrák határhoz közeli, észak-szlovéniai Jesenice város felett zuhant le. Kutatók később három darabot is megtaláltak belőle a földbe fúródva, súlyuk 250 gramm és egy kiló között volt. Jesenicében azóta minden évben űrfesztivált tartanak - írja az MTI.