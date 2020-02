A zenekar most először beszélt arról, hogy miért kell újabb tagcserét megélnie a formációnak. Sőt, azt is elárulták hogyan folytatják tovább gitárosuk, Lelovics György távozása után.

Néhány évvel ezelőtt robbant be a köztudatba a New Level Empire, akik 2013-as debütálásuk óta dalaikkal többször meghódították már a hazai slágerlistákat. Bár a banda három alapító tagja - Nyújtó Sándor "Newl", Krajczár Péter "Krash" és Ujvári Zoltán Szilveszter "Zola"- régóta ismerik egymást a munka közöttük sem megy mindig zökkenőmentesen.

„A zeneszerzési folyamatban adódnak néha nézeteltéréseink, de általában ezeket el tudjuk simítani" – mondta a 95.8 Sláger FM-en Newl, aki a zenekar alapító tagjaként most először beszélt arról, hogy a formációnak egy újabb tagcserét kell megélnie. „Lelovics György nemrég jelezte, hogy nem fogja tudni folytatni a zenélést, mert a polgári munkája nem teszi lehetővé, hogy ezt a két dolgot időben összeegyeztesse. Nagyon sok elfoglaltságunk van hétköznaponként is, májustól-októberig nagyon aktívak vagyunk, ráadásul mindannyiunknak vannak más munkái is. Gyurinak viszont kötött - civil - munkája is van, neki ez mindig is adott volt, csinálnia kell minden nap. Sokszor előfordult, hogy fellépésre mentünk, Gyuri pedig a laptoppal jött és mindenhol dolgozott, lelkiismeretesen. Azonban ezt már nem tudta tovább összeegyeztetni, nem szeretett volna minket „hátráltatni", így jelezte, hogy sajnos nem tudja velünk folytatni. A lemezbemutató bulinkig velünk lesz, utána pedig egy új gitárossal folytatjuk. Még tárgyalás alatt van, hogy kivel" – árulta el Abaházi Csabának Newl a Hazai Sláger legutóbbi adásában.