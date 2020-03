Kylie Minogue hamarosan 52 éves lesz, de életkorából akár egy évtizedet is letagadhatna. Bomba formában van, amit most meg is mutatott.

A csinos énekesnő egy szexi bodyba bújt, lábára egy csizmát húzott és a fürdőszobában pucsító pózban kapták le.

Mutatjuk!