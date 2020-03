Ördög Nóra és családja rengeteget utazik, a videómegosztó oldalon pedig a rajongók is figyelemmel követhetik utazásaikat. Most viszont a koronavírus terjedésével ők is jobban átgondolják, hova is induljanak el. A csinos tévés a Ripostnak elárulta, a közeljövőben inkább hazai kiruccanáson gondolkodnak.

„Most nem is volt tervben utazás. Elég sok helyen jártunk. Január elején voltunk Zanzibáron, amikor még ez nem volt annyira téma. Aztán voltunk Olaszországban is, és Spanyolországban. Szóval nyárig nem megyünk sehova. Nyáron pedig általában a Balatonon vagyunk. Igazából ősszel lenne legközelebb aktuális, de azért bízom benne, hogy addigra lenyugszik a helyzet. (...) Mi nem kezdtünk el egyelőre élelmiszerkészleteket felhalmozni otthon. Én a pánik okozta hatástól jobban tartok. Egyébként, ha utaznánk is inkább attól félnék, hogy karanténba kerülünk. Tehát nem a vírustól magától, hanem inkább attól, hogy nem tudunk hazajönni, vagy, hogy hetekre elzárnak bennünket, és nem tudjuk tenni a dolgunkat, és találkozni a családtagjainkkal."