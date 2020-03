Nem lehet elégszer hangsúlyozni, mennyire fontos a rendszeres és alapos kézmosás a mindennapokban - különösen most, a koronavírus terjedésekor. A betegséget még a hírességek is nagyon komolyan veszik, vannak, akik szájmaszkban ülnek repülőre, Kristen Bell pedig most egy oktató jellegű fotót is posztolt a közösségi oldalára.

Azt írta a színésznő, hogy édesanyjától kapta a hasznos képet. Az látható rajta, mennyire tisztul meg a kéz a baktériumoktől és kosztól 30 másodperc szappanhasználat után.

Íme!