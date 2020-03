Opitz Barbi szerint, a hidrogén-peroxid segít a koronavírus elleni védelemben, szerinte igazi védőpajzsként funkcionál.

Mint ismeretes, a hidrogén-peroxid egy mérgező anyag, amit hajfestésre és fertőtelnítésre is használnak. Barbi azóta már törölte az erről szóló mondatait, azonban többen, köztük Németh Kristóf is felháborodott a fiatal lány kijelentésén.

"Ahj drágáim féltelek titeket! Nagyon vigyázzatok magatokra, most jóval nagyobb dózisban fogyasszatok vitaminokat! Igyatok 3%-os hidrogén-peroxidos vizet (1-2 csepp egy pohár vízbe a 3%-os hidrogén-peroxidból), nagyon jó védőpajzs.Ha tehetitek, kerüljétek a tömeget, rendszeresen használjatok kézfertőtlenítőt! Most egy darabig a kormány rendelete miatt nem koncertezünk sütimütikéim, úgyhogy nagyon hiányoztok nekem, de természetesen az egészség a legfontosabb! Bízzunk benne, hogy hamar véget ér a járvány-időszak! Addig is jönnek az új klipes dalok! Szeretlek titeket!" - írta közösségi oldalán az énekesnő, aki azóta már a kiemelt mondatot törölte a kommentjéből.