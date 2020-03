"Drága Tibor! Próbáltalak hívni, ki voltál, ki vagy kapcsolva. Nem tudom, hogy ezzel megint teszteled-e az embertársaidat, minket, vagy sem, egyiket sem tartom jó ötletnek, de nyilván felnőtt emberként jogod van azt tenni, és úgy dönteni, ahogy gondolod, ha véget akarsz vetni az életednek, akkor sok erőt, bátorságot, magadnak való megbocsátani tudást, és minden jót odaátra. Ám, ha úgy gondolod, hogy még van értelme maradni, az jutott eszembe, hogy nagyszerű karmajavító és önbecsülést, erőt hozó lehetőség lehetne most számodra az, ha beállnál önkéntesnek a vírusfertőzötteket kezelő kórházakba... Egyedül érzed magad, mert magaddal vagy elfoglalva. Ha nem arra vágynál, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy te vigasztalj, ha nem arra vágynál, hogy megértsenek, hanem arra, hogy te érts meg másokat, ha nem arra vágynál, hogy szeressenek, hanem hogy te szeress, nem éreznéd magad egyedül. Ha most beállnál segíteni ott, ahol nagy szükség lenne rád, a te tudásodra, emberségedre, érzékenységedre, kedvességedre, jófejségedre, adni tudásodra, akkor nem "dagadt tolvajnak" éreznéd magad, ami miatt még most is bünteted magad, hanem méltóságteljes, adni tudó , felnőtt férfinak. Mielőtt bármit is teszel, mint régi kollegád, kedves ismerősöd, kérlek, ezt gondold végig. Elküldöm neked sms-ben is. Éber döntést! Ölellek: Somíta" - írta Soma Mamagésa.