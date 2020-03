Rubint Réka és családja is az önkéntes karantén mellett döntött, amivel sok minden együtt jár. Gyermekei otthonról tanulnak és a házimunka mellett még követőire is gondol az esti online edzésekkel. Rékára a folytonos pörgés és utazás volt jellemző, ám élete most kissé átalakult.