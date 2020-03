A lapnak nyilatkozó kereskedelmi dolgozók arról számoltak be, hogy alapvető élelmiszerekből elegendő van a boltokban, de néhány termékből tartós készlethiány alakult ki, ezek közé tartozik az élesztő - főként az instant -, a kézfertőtlenítő és a tartós biotej. Kiemelték, hogy a húsellátás folyamatos, és széles a választék is.

A cikkben megszólalók mindegyike arról számolt be, hogy az emberek egyre felelősségteljesebben viselkednek, egyre többen viselnek sálat vagy maszkot, még többen kesztyűt a vásárláskor, és elfogadják azt is, hogy egyes boltokban csak meghatározott számú vevő tartózkodhat egyszerre.