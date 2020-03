Sziasztok Kedveskéim! Több napja nem volt poszt, és most nem takarózhatok azzal, hogy olyan sok teendőm volt, hiszen már egy jó ideje itthon vagyok én is 0-24, a kutyasétát, boltot, gyógyszertárat leszámítva. Azt hiszem valamelyest újraélem a gyerekkorom, hiszen utoljára kb. 13 évesen töltöttem el naphosszakat a THE SIMS éppen aktuális szériájával, valamint akkor fordult elő gyakran az is, hogy este végkimerülésben és véreres szemekkel feküdtem be az ágyba, miután kinyírtam Marrakesh legforgalmasabb piacának erődjében található veszedelmes maffiafőnökét aki éppen merényletre készült... persze ezt is csak a HITMAN-ben, Eleinte egy kicsit bűntudatom volt az improduktivitás miatt, meg hogy 25 évesen is újra ezt tolom, de mára átadtam magamat a lazításnak ès beletörődtem, hogy ennek most van itt az ideje. Merthogy most itthon maradni menő. Ha tehetitek, kérlek ti se mozduljatok ki otthonról. Segítsük egymást! Ha pedig mindenképpen ki kell mozdulnotok, csak maszk, kesztyű és/vagy fertőtlenítővel tegyétek. Köszi! Szuper csapat vagytok! Hogy bírjátok otthon? Puszi - írta Rebeka.