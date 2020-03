Müller Cecília azt mondta: a kijárási korlátozás be fogja váltani a hozzá fűzött reményeket, "a járvány terjedésének megakadályozását". Magyarország még mindig a csoportos fertőzések fázisában van, a fertőzöttek száma egyenletesen oszlik el az országban, földrajzi gócpontokat nem sikerült azonosítani. A fertőződések száma napról napra emelkedik, de ez az emelkedés egyenletes, "a tömeges megbetegedések küszöbén vagyunk" - közölte.

A tesztekkel kapcsolatban a szakember általánosságban elmondta: sokféle van a világban, jórészük "bevizsgálatlan", hiszen maga a járvány kényszerítette ki a gyártókból, hogy valamivel próbálják "megközelíteni" a betegséget, de ezek csak nagyon korlátozottan alkalmasak erre a célra.



A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a többi kijelölt intézmény - a vírus jelenlétének kimutatására szolgáló - laboratóriumi vizsgálatának eredményességéhez az kell, hogy a vírus kellő számban jelen legyen az orr- és garatmintában. Ekkor tudják kimutatni a vírus örökítő anyagát, de ez a vizsgálat csak egy adott, aktuális állapotot mutat, ebből bármiféle megbetegedési prognózist felállítani nem lehet. Ez az "aktuális állapot" azonban változhat, hiszen a betegség lappangási ideje 5-6, maximum 14 nap - ismertette.

Hozzátette: létezik egy olyan teszt, amely a szervezetben található, a vírussal szemben termelődő ellenanyagot tudja kimutatni, ez arra ad bizonyítékot, hogy az illetőben jelen volt a vírus, és a szervezet védekezése elindult. Nincs olyan teszt, amely a járvány terjedését meggátolja, befolyásolja - hangoztatta. Müller Cecília továbbra is azt kéri mindenkitől, ha panaszai vannak, hívja fel háziorvosát, aki a mentőszolgálattal és egy infektológus szakemberrel közösen eldönti, szükség van-e laborvizsgálatra.

Az országos tisztifőorvos kérte, hogy az időseket ne hagyjuk magukra, a bevásárláson kívül tartsuk velük telefonon, illetve interneten a kapcsolatot. A gyakorlati tanácsok között említette, hogy érdemes bevásárlólistával menni boltba, így elkerülhető az üzletben a "bolyongás". A csomagolt árut először szemrevételezzük, majd tegyük a kosárba, és kerüljük az egyes termékek tapogatását, fogdosását. Érdemes odafigyelni az árucikkek lejárati, fogyaszthatósági, minőségi idejére is. Fizetésnél inkább bankkártyát használjunk, és hazaékezés után azonnal mossunk kezet - mondta.

Kitért arra, hogy az az idő, amíg a megvásárolt cikkeket átadjuk családtagjainknak, nem számít szoros kontaktusnak, és ugyanez vonatkozik a postai úton érkező csomagok átvételre is. Az idősek lakásába azonban ne menjünk be, és hosszabb beszélgetést se kezdeményezzünk velük - hívta fel a figyelmet.

Kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta, hogy a mentő azokban az esetekben megy házhoz mintát venni, ha azt a háziorvos kéri. Jelezte, a mentőszolgálat újabb 55 mentőkocsit állított be ezekre a feladatokra, és az esetek nagy részében 24 órán belül a helyszínre ér. Csaknem nyolcszáz címet kaptak a mentők. Mindenkitől türelmet kérnek - mondta, hozzátéve, hogy ezek nem számítanak sürgős kiszállásnak. Hozzátette: ha ujjbegyvérből történik a mintavétel, annak nincs semmilyen előírása a beteg részéről, a légúti mintavétel előtt azonban sem enni, sem inni nem szabad.

Ehhez kapcsolódóan elmondta: tudják, hogy magánlaboratóriumok is végeznek vizsgálatokat koronavírusra, de ez minden esetben az adott ellátó felelőssége. Ezeket a vizsgálatokat azonban nem számolják bele a hivatalosan közölt számokba.

A Csongrád megyei Nagymágocs idősotthonában történt fertőzéssel kapcsolatban azt mondta: nem regisztráltak újabb megbetegedést. A megyei tisztifőorvos teljes zárlatot rendelt el az intézményben. A betegeket a szentesi kórház infektológiai osztályán kezelik, az otthont pedig fertőtlenítik.

Müller Cecília kitért arra: iránymutatást adtak az egészségügyi intézményeknek azokról a beavatkozásokról - szakmákra lebontva -, amelyeket jelenleg is el kell végezniük az egészségkárosodás vagy tartós egészségromás elkerüléséért. Ha valaki mégis úgy érzi, hogy ellátása nem megfelelő, az adott intézmény vezetőjéhez vagy betegjogi képviselőjéhez fordulhat.

Magyarországon a legfrissebb adatok szerint 447-re nőtt a koronavírussal igazolt betegek száma, a betegséggel összefüggő halálesetek száma 15. Az országos tisztifőorvos elmondta, a fertőzöttek között van gyerek és fiatal felnőtt is. Kérdésre közölte: a betegek közül tizenöten szorulnak intenzív ellátásra.