Az atomerőmű egyik dolgozójának pozitív lett a második koronavírus-tesztje, aminek az eredményét hétfőn tudta meg. Dr. Kovács Antal, az atomerőmű kommunikációs igazgatója megerősítette, hogy egy munkatársuk koronavírusos, ugyanakkor elmondta, hogy a személy 12 napja karanténban van, a teszt elvégzését a tünetek megjelenése indokolta.

Azokat a kollégákat is tesztelték, akik érintkeztek a fertőzöttel, ennek a 12 embernek az első tesztje negatív lett, de a keddi, második teszt eredménye után lehet csak megnyugodni, amennyiben az is negatív. "Az erőművet nem tervezzük lezárni, de kialakítottunk egy olyan rendet, amely tovább fokozza a biztonságot, és bízunk abban, hogy a fertőzés nem terjed tovább" - mondta Dr. Kovács Antal. Kiemelte, hogy az erőműben már korábban megtettek minden szükséges intézkedést. "Szétválasztottuk a munkatársakat, minden műszak után fertőtlenítés és a tisztítás-takarítás is része a védekezésnek, a dolgozók egy jelentős része továbbra is távmunkában dolgozik és nem jár be az erőműbe" - mondta a Pakspressnek.