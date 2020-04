"Én még egyedül soha életemben nem unatkoztam. A költözés után rettentő sok mindent áthoztam, dokumentációt, anyagokat, fényképeket a hatvan évemről. Most ezeket válogatom át, valójában a nagy részét dobálom kifelé. A javának semmi értelme nincsen már. Csak a nagyon szép emlékeket tartom meg" - kezdte Vitray Tamás, aki igyekszik mindent betartani, ételt is házhozszállítással rendel.

Március elején rendeltem először, akkor csak nyolc napot kellett várni a kiszállításra, most három hétbe is beletelik. Részben fagyasztott ételt, pizzát sütök, vagy tésztát főzök és szórok rá valamit, ezeket kifejezetten szeretem. Persze, kapok mindenféle kóstolót is, barátoktól, tanítványoktól és a gyerekeimtől. A karantén előtt egykori tanítványaimmal néha elmentem ebédelni valahová, ez most egy időre elmarad" - mondta a Blikknek.