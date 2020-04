Bakács kálváriája még 2011-ben kezdődött, amikor ellopott egy szalámit egy áruházból. A lopásból országos ügy lett, aminek hatására minden munkahelyéről kirúgták, és tényleg nagyon rossz helyzetbe került. Bakács Tibor két héttel ezelőtt öngyilkossággal fenyegetőzött közösségi oldalán.

"A példa számomra Simon Weil lesz, aki miután zsidó volt, úgy döntött a háború végén, hogy nem eszik többet, mint a koncentrációs tábor lakói. Hamar éhen halt. Tehát ne írjatok nekem, ne telefonáljatok, nem reagálok semmire, a saját döntésemet képes vagyok végrehajtani."

Sokan írtak akkor Bakács Facebook oldalára, volt, aki segítséget, ételt ajánlott neki. A Settenkedő most a Best magazinnak nyilatkozott. Elmondta, hogy nem mondott le a tervéről, a helyzetén pedig az sem segít, hogy nehezen bírja a karantént és bezárt a Szimpla nevű hely is, ahol az utóbbi időben dolgozott.

A hetilapnak megerősítette, hogy régóta foglalkoztatja az öngyilkosság gondolata, de mivel ez olyan bűn, ami alól nincs feloldozás, inkább nem eszik, és várja, mikor lesz vége az életének. „Se család, se munka, nincs értelme az életemnek."