Elképzelhető, hogy két héttel az első olasz és angol haláleset után a lakosság nagy része már át is esett a COVID-19 fertőzésen tünetmentesen, és immunis lett a betegségre. Ezt állítja legalábbis egy tanulmány.

Egy oxfordi tanulmány szerint a szigorú óvintézkedések előtt a vírus már meg is fertőzhette a lakosság jelentős részét Nagy-Britanniában és Olaszországban is, sőt az immunitás is kialakulhatott rá az emberek szervezetében. A kutatás során arra jutottak, hogy két héttel az első olaszországi halálesetek után a lakosság 60-80 százaléka már áteshetett a betegségen.

Az eredményt sokan megkérdőjelezik, ugyanis ennek bizonyítására szükséges lenne a lakosság tömeges tesztelése.