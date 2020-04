Bódi Sylvi nagyon szoros kapcsolatot ápol családjával. Éppen ezért nagyon félti idős nagyszüleit, akik a veszélyeztetett korosztályba tartoznak a koronavírus-járványban.

Sylvi megmutatta követőinek, hogyan segít nekik.

„Kiskoromban is nagyon sokat segítettem a nagyszüleimnek a kerti munkákban, s most is a legnagyobb örömmel teszem ezt. Vigyázzunk az idősekre – nem csak most, a járvány ideje alatt, hanem amúgy is. Segítsünk nekik a bevásárlásban vagy ahol szükség van ránk. Én most éppen a barackfát metszem ebben a gyönyörű időben" - írta fotója mellé Sylvi.