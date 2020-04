Drake irigylésre méltó otthonát az Architectural Digest magazinnak mutatta meg, majd a fotókból közzétett néhányat a saját Instagram oldalán is. A lakás stílusa a legmenőbb luxusszállodákat idézi. A többemeletes álomházban medence, mozi, óriási hall és gardrób is helyet kapott. De Drake hálószobájába is bepillanthatsz!