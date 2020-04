A koronavírus-járvány miatt kialakult és megváltoztt állapotok hozhatnak maradandó változást az emberek életébe. Szakértők mondták el, szerintük mi lehet a következménye a vírusnak.

Mivel most rengetegen dolgoznak otthonról, sok cég dönthet úgy, hogy fenntartja valamilyen formában az otthoni munkavégzés lehetőségét. Az irodafenntartáson ugyanis rengeteget tudnak spórolni.

"És még ha nem is ürül ki minden irodaház, mert a munkavállalók például egymást váltva két-két napot töltenek csak bent, a hét többi részén pedig otthon dolgoznak majd, mindez alapjaiban változtatja majd meg a munkával és a munkaidővel kapcsolatos felfogásunkat. Munkaidő helyett a határidő lesz a meghatározó, és a többség maga osztja be az idejét" - mondta a Blikknek Hollósy-Vadász Gábor munkapszichológus. Hozzátette, ez nem mindenkinek előnyös, hiszen a munkahelyi kapcsolatok ellaposodásával is jár, ami az arra hajlamos, magányos embereknél depressziót okozhat. Akinek nincs családja, magánélete, az mindettől könnyen munkamániássá válhat.

Rudi Péter munkaerőpiaci szakértő szerint vásárolni továbbra is el fogunk járni. "Nem tudjuk, hosszú távon működőképes-e, különösen a nagy szervezetekben. Eddig azt lehetett biztosan tudni, hogy kisebb szervezeteknél működik, de most 4-500 fős cégek küldték home office-ba a munkatársaikat. Nagy szerepet kap most az informatika, megtörténhet, hogy a bérszámfejtőket kiváltja majd a robotika, az automatizáció, de például abban biztos vagyok, hogy a járvány után nem maradnak zárva az iskolák, és az emberek továbbra is eljárnak vásárolni. Voltak nagy természeti katasztrófák és rengeteg áldozatot követelő terrortámadások, ezek sem változtatták meg gyökeresen az életünket" - mondta.

A betegekkel való kapcsolattartásban biztos lesz változás. "Már nagyon sok intézet elkezdte vagy fejlesztette a telefonos tanácsadást, amely kiválthatja a személyes konzultációk egy részét" - mondta Dénes Tamás, a Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezetének elnöke.

A turizmus is átalakul, Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértő egy ideig belföldön fogunk üdülni.