A színésznő első gyermeke tavaly decemberben született, Cameron most elmesélte, milyen érzés édesanyának lenni ennyi idő után.

Hosszú évek óta vágyott babára a gyönyörű színésznő. Álma négy hónapja valóra vált, férjével, Benji Maddennel kislányuk született, aki a Raddix nevet kapta. Cameron nem rég az Instagram-oldalán számolt be arról, hogyan éli meg az anyaságot. A színésznő arról áradozott, ez élete legszebb időszaka, és szerencsésnek érzi magát, hogy Benjivel élheti át ezt a csodát.

A karantén nem sokat változtatott az életükön, hiszen eddig is burokban éltek, ahogy fogalmaz, ami egyáltalán nincs ellenére. Most annyiban változott a helyzet, hogy a barátok nem tudják őket meglátogatni.

Párját csodálatos édesapának tartja, ő szokta elaltatni a kislányukat, amihez különös érzéke van. Ezután Cameron főzni szokott esténkét, és a kedvenc sorozatit nézi.

„Próbálok nem előre tervezni, és keveset agyalni a jövőn" – mesélte.