A New York-i divatfotós, Kat Irlin úgy döntött, nem vár a karantén feloldására, hanem megoldja ebben a helyzetben is a fotózást. Több híres modellről készített képet online, FaceTime-on keresztül. Cindy Crawford örömmel vállalta a nem éppen hétköznapi feladatot. Noha nem volt profi sminkes, se fodrász a közelben, az 54 éves modellről hihetetlen fotók készültek. Cindy meg is osztott párat a közösségi oldalán. Szerinte attól, hogy a divatszakma helyzete is megváltozott most, még lehetünk kreatívak.