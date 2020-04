Gőcze Edit kegyeleti szakértő a Life.hu-nak elmondta, hogyan változott meg itthon a temetkezés menete a koronavírus-járvány miatt, és arról is beszélt, miért növekedtek meg az árak. A szakértő tanácsokkal is ellátta azokat, akik most kényszerülnek egy ilyen tragikus esemény intézésére.