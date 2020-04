Polgár Kriszta már egy ideje Texasban él és szerencsére időről-időre tájékoztat minket a kinti eseményekről. A csinos modell nemrég egy igen hosszú posztot tett közzé az 54 ezres követőtáborának, amelyben váratlan eseményekről olvashatunk:

"Nálunk nagy változások történnek. Úgy tűnik, Texas lesz az első állam, aki lazít a szabályokon. Tegnap a kormányzó bejelentette, hogy ebben a tanévben már nem lesz tanítás. Ez a tavaszi szünet kicsit hosszú lesz. Viszont jövő héttől visszaállítják a normál betegellátást és műtéteket, a korházakban (hiszen a többi betegség sem tűnt el) újra lehet időpontot kapni. A parkokat/játszótereket újra megnyitják, maszkban lehet majd ott tartózkodni és max 5 embernek egyszerre. Április 27.én sorra veszi a mozik és az éttermek helyzetét, még az is lehet, hogy bizonyos feltételekkel kinyitnak. Érdekes ez a helyzet és kicsit félelmetes is, hogy elsők vagyunk ebben, de meglátjuk hogy alakul. Azért mi még karanténozunk egy ideig... Texasban közel sem olyan a helyzet, mint pl New Yorkban. Itt nagy tereken élünk, konkrétan nincs tömegközlekedés, tényleg el tudják kerülni egymást az emberek..." - mesélte.

A posztja alá nagyon sok komment érkezett, és jól látható, hogy nem Kriszta az egyetlen, akinek aggodalmai vannak ezzel kapcsolatban. Nem tehetünk mást, bízni kell a texasi kormányban és reméljük, hogy az ottani emberek is betartják a szabályokat.