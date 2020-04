Győzike lánya elárulta, szeretne segíteni az embereken, ezért szívesen kipróbálná magát a politikai életben. De a házasság gondolatával is kacérkodik.

Evelin örömmel helyezkedne el politikai pályán, mert szívén viseli az emberek szociális problémáit, szeretne segíteni másokon.

"Politikus vagy valami hasonló szerepkörben képzelem el magam, aki az emberek életén próbál segíteni, és próbálja megoldani azokat a szociális problémákat, amikkel küzdenek az emberek és egy olyan szintre emelni az ő életüket, amiben boldogok és teljesek lehetnek." A Life TV-ben azt is elmondta, úgy érzi, 26 évesen lassan már ideje lenne férjhez menni. De bevállalna egy újabb Győzike Show-t is, hogy végre megmutathassa igazi énjét is.