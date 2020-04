"Bár zárkózott, de kedves család voltak, a szülők pedig példásan nevelték a gyerekeket. A szülők értelmiségiek, Imre informatikus, Ildikó pedig magyartanárnő. A fiúk mindannyian sorra nyerték a tanulmányi versenyeket, Balázst, a legidősebbet egyenesen nyelvzseninek tartották" - nyilatkozta a család egyik ismerőse.

A Bors úgy tudja, Balázs hét nyelven beszél, bionika szakon végzett, de Indonéziában is élt ösztöndíjasként, könyvet is írt, orosz feleségével saját nyelvtanulási módszert és telefonos nyelvtanulási programokat is kifejlesztett. Balázs legidősebb öccse, Máté 22 éves kora óta az egyik hatalmas technológiai cég egyik fejlesztő mérnöke, de a kisebb testvérek is mind kitűntek intelligenciájukkal az iskolában.

Bűncselekmény gyanúja nem merült fel az eltűnésükkel kapcsolatban, így lehetséges, hogy a család önként döntött a távozás mellett. A lap megkeresésére a rendőrség közölte: a család eltűnéséről egy hozzátartozó tett bejelentést, az apa pedig levélben felvette a kapcsolatot a Váci Rendőrkapitánysággal. Közölte, hogy külföldön tartózkodnak, nincs semmi bajuk. A kétséget kizáró azonosítás érdekében a Váci Rendőrkapitányság felvette a kapcsolatot az ottani konzulátussal.

A körözés visszavonásához azonban elengedhetetlenül szükséges, hogy az eltűntként keresett szülők akár itthon, akár valamelyik külképviseleten kétséget kizáróan igazolják személyazonosságukat és írásban nyilatkozzanak arról, hogy hozzájárulnak-e az általuk közölt tartózkodási helyük bejelentővel történő közléséhez. Ameddig ez nem történik meg, az elrendelt körözés érvényben marad.