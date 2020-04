Sáfrány Emese és párja két éve vannak együtt, és nagyon jól kijönnek. A karantén sem árt meg nekik, hiszen nem szoktak sűrűn veszekedni, vagy érzik, hogy hol a határ. Azonban hiába az összhang, most úgy gondolják, a babaprojektet el kell tolni, noha már idénre tervezték volna. Emese a koronavírus miatt aggódik, pontosabban az anyagi helyzetük miatt, hiszen most egyiküknek sincs bevétele.

Aleska a Ripostnak elmondta:

„Készen állunk a családalapításra, de a koronavírus miatt elbizonytalanodtunk. Részben, ez most jó idő lenne arra, hogy ráfeküdjünk a dologra, de ha őszinte vagyok, felelőtlenségnek tartanám. Nem tudjuk, hogy meddig tart ez a helyzet, de jelen pillanatban nincs munkánk és fogalmunk sincs, hogy mikor lesz újra bevételünk. Be kellett zárnom, nem tudok légtornászként oktatni, a párom is edzőként dolgozik, így ő sem tud pénz keresni"Ezen kívül szeretne nyugodtan elmenni az orvosi vizsgálatokra is, ha a baba már a pocakjában van.