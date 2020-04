Tavaly októberben egy titokzatos férfival látták csókolózni Emma Watsont London nyugati részén, azóta azonban nem sok hír röppent fel a turbékoló szerelmesekről, pedig sokan drukkoltak a színésznő boldogságának.

Ám, mint utólag kiderült: nem hiába szurkoltak, ugyanis az a bizonyos férfi és Emma azóta már boldog kapcsolatban élnek - csak nem verték nagy dobra. Olyannyira, hogy az értesülések szerint már együtt is élnek. Ahhoz képest, hogy Emma igazi világsztár, egész sokáig el tudták titkolni a dolgot, de mostmár hivatalosan is lehullott róluk a lepel.

A szerencsés egy kaliforniai üzletember, Leo Alexander Robinton. Egy nevét elhallgató informátor azt nyilatkozta a DailyMail-nek, hogy a szerelmesek mindent megpróbáltak és most is próbálnak megtenni annak érdekében, hogy a kapcsolatuk privát maradhasson. Ám a hírek szerint ők ketten most olyan komolyan gondolják, hogy a fiatal szépség még a szüleinek is bemutatta Leót.

Úgy tűnik, hogy az a férfi, akivel szintén tavaly ősszel látták csókolózni - csak vele Mexikóban -, nem bizonyult olyan jónak, mint Leó.