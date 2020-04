Elég ijesztő dolognak lehettek szemtanúi a dunaújvárosi lakók vasárnap: VV Fanni elrablójának ugyanis becsipogott a nyomkövetője, ami miatt pillanatok alatt rendőrök jelentek meg a környéken:

"Nem az első alkalom, hogy a lábbilincs tévesen jelez, természetesen Lászlónak esze ágában nincs szökni. Épp a fürdőben zuhanyzott, amikor bejelzett a készülék, úgyhogy törölközőben csevegett egyet a kiérkező egyenruhásokkal" - mesélte dr. Brodmann Péter, a vádlott nagybátyja.

Tavaly ősszel emeltek vádat VV Fanni gyilkosa ellen, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt. B. László ügye azóta azonban nem sokat haladt, hiszen a koronavírus-járvány következtében a júniusra ütemezett tárgyalást is szeptemberre halasztották.

"Rengeteg idő telt el, és most a vírus miatt mégjobban tolódik minden, s a bezártság, még ha az háziőrizet is, egyre jobban érződik a vádlotton. Nem dolgozik, nem érik impulzusok, nem szívhat friss levegőt, ami egyértelműen nincs jó hatással a mentális egészségére. De ezt ő maga is tudja és mondja is, hogy egész egyszerűen úgy érzi, butul el az ingerszegény környezetében" - mesélte Péter a Borsnak.

dr. Brodmann Péter azt is elárulta, hogy szerettek volna alkalmankénti sétát kérelmezni Lászlónak, de a bíróság elutasította. Az ügyvéd szerint Lászlónak jót tenne a friss levegő, illetve az is, ha találna valami otthonról végezhető munkát.