A műsorvezető nem titkolja, nem volt könnyű számukra a szülését követő pár hónap.

„Akármennyire szeretjük a másikat, nehéz időszak az első pár hónap, hiszen fáradtabb, érzékenyebb voltam. Nem értettem soha azokat a párokat, akik azért vállalnak gyereket, hogy megmentsék a kapcsolatukat, hiszen a családalapítás egy kihívás" - mesélte a Best Magazinnak.

Szerencsére Kiss Ramóna és Lékai Máté megtalálták a módját, annak, hogy ne laposodjon el a kapcsolatuk: kéthetente beiktatnak egy randevút kettesben. Emiatt nincs lelkiismeret-furdalásuk, mert szerintük így lehet életben tartani a tüzet. Ezenkívül Ramóna elárulta, a legfontosabb egy párkapcsolatban a kommunikáció, a humor és a szex.

"Talán azért is működünk jól együtt Mátéval, mert ezek nálunk egyformán erősek. Bízom benne, hogy 20 év után is tudunk majd jókat nevetni, nagyokat beszélgetni, és a hálószobában is változatlanul jól működik közöttünk a kémia"