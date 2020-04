Seprenyi László a BEST Magazinnak mesélt döntésének hátteréről. Bár a sorozat Bartha Krisztiánja jól érezte magát kollégái körében, és lenyűgözte, hogy a sorozat évről-évre képes volt megújulni, mégis úgy döntött, elhagyja a Mátyás király teret, és a szakmának is búcsút int.

A sármos színész a Debreceni Egyetem közgazdász-vendéglátó szakán diplomázott. Lacit mindig is lenyűgözték a gazdasági folyamatok, ezért is iratkozott be a szakra a forgatások mellett. Nemrég indított egy internetes kereskedelmi céget, ezt fogja vezetni a jövőben.

Seprenyi azt is elárulta, rajta kívül másik két szereplő is távozik a sorozatból. Bár a nevük még nem publikus, pár részletet elárult róluk.

Egyikük egy csinos hölgy, aki a sorozat által vált ismertté, a másik távozó pedig egy sármos, már befutott fiatal színész, aki színházi berkekben is otthonosan mozog.