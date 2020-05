Emésztett a tudat, hogy ennek a tragikusan megözvegyült asszonynak abban az ágyban kell hálnia, amelyben a férje a halálát lelte. Míg élek, nem felejtem annak a vérfoltos matracnak a látványát, de jó érzés volt látni a szemében, hogy örült, ha csak egy kicsit is. Már ezért megérte, annak pedig magam is örültem, hogy vírustesztet is tudtam szervezni neki, és hogy negatív lett – mondta a Blikknek a zenész, majd így folytatta:

Most voltam először gyilkosság helyszínén... Néhány hónapja jártam itt, és akkor még Pityi bácsi fogadott. Felfogni sem tudom a történteket.

"Kávét, tejet és desszertet is hoztam, mert tudom, azt tetszik szeretni. Szeretném, ha tudná, a jövőben is számíthat rám" – mondta Galambos Lajos az özvegynek.