Egy szakítás után érezte úgy a TV2 Mokka műsorvezetője, hogy a lelki fájdalmakat ki kell festenie magából. Azóta a rabjává vált és ha teheti, hódol ennek a hobbinak.

"Évekkel ezelőtt habarodtam bele a festésbe. Egy durva szakítás sodort a művèszellátóba, ahol dühömben felvásároltam minden vad színt, hatalmas vásznat, állványt, amit aztàn cipelhettem fel a negyedikre.

Szakadt rólam a víz, nagyon akartam létrehozni, alkotni, beletenni minden fájdalmamat, bizonyítani, hogy meg tudom csinàlni, létre tudok a semmiből hozni valamit, amit aztán kiteszek a falra ès igenis szeretni fogom, az enyém lesz és nem lesz vállalhatatlan ,vagy csúnya- vagy ha mègis, azèrt megígértem magamnak, hogy legalábbis nem dobom ki.

Vègül szelíd, pasztell, arany hàztetők születtek a vàsznon, semmi vadság, làzadás, semmi vörös gyilkos düh.. imádom a mai napig. Annyi érzelem van abban a kèpben, nem is lehet nem szeretni. Beilleszkedett az otthonom hangulatàba rögtön.Vannak időszakok, amikor csak a festés kapcsol ki, csak a színekkel való jàtszadozás simítja el a lelkemet mint egy jó kis múltszàzadi faszenes vasaló, ami egy érzékeny selyemhez talán nem való, de nèha a finom anyagoknak sem àrt egy kis meggyepálàs. Valóságosabbak lesznek tőle. Mint ahogy minden sérüléstől erősebbek leszünk.

A hatalmas ablakaimból ömlik be a fèny... szól a kedvenc operám...siklik az ecset a vàsznon..

élmény a színek szépen kialakuló harmóniájàt figyelni. Hagyom őket kibontakozni. Semmi rendszer.

Lesz ami lesz. Csak a spontaneitás érdekel. Máris szeretem.. Fessetek.. bármi is lesz...őrületes...szabad... - írta a fotó mellé hosszú posztban Barbi.