Ki szerették volna bővíteni a házukat, ezért 7 millió forint svájci frank alapú hitelt vett fel a házaspár. A munkálatokat nem sikerült befejezni, a tartozás pedig a sokszorosára nőtt. Jolika néni úgy tudta, 22 millió forint adóssága van, ám kiderült, hogy közel 30 milliónál tart.

„Én nem tudtam arról, hogy 30 millióra nőtt ez a bejegyzett adósság, azt hittem, 22 millió forintról van szó. Ezt a követelést minden hónapban vonják a nyugdíjamból, ami eredetileg kicsivel több mint 80 ezer forint lenne, de a felét sajnos elviszik. Kicsit tanácstalan vagyok, amíg Pista élt, többször próbáltunk egyeztetni a behajtó céggel. Egyszer sikerült is ezt a tartozást 15 millióra csökkenteni, de azóta valamiért visszakerült a korábbi összeg. Nem tudom, miért történt ez" - mesélte a Ripostnak Jolika néni.

Az idős asszonyt könnyen ki is lakoltathatják, ám egyelőre a koronavírus miatt ez nem lehetséges. Viszont több befektető is szemet vetett a telekre, mivel nagyon jó környéken van, társasház építésére kiváló lenne. Egy vállalkozó meg is vette volna a hitelt a követeléskezelőtől. Az ingatlanra elidegenítési tilalom is be van jegyezve, így a lakásmaffiától védve van az özvegy.