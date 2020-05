Gyanús alakok akarnak pénzt szerezni Szilágyi István özvegyétől. Többen is azt állítják ugyanis, hogy a gyanú szerint az apját meggyilkoló fiú pénzzel tartozik nekik.

Sajnos nagyon sok pénzt költött italra és drogra és nem csak a sajátját, úgyhogy nagy bajok lesznek még itt! Nekem is tartozik 5 millió forinttal, és másoknak is nagyon sokkal. A hitelt is azért vették fel a szülei annak idején, hogy a sok adósságát kirendezzék belőle. De most megint ugyanott tartanak. Ezt a házat majd valaki megveszi szépen tőle papíron, és akkor abból kifizetik a tartozásokat" - mondta egy illető a Borsnak, aki szintén az özvegy háza előtt várakozott.

"Nagyon komoly embereknek tartozik Péter, nem fogják annyiban hagyni, retorzió nélkül nem lehet megúszni ezt az ügyet, annyi bizonyos" - mondta még. Amikor pedig arról kérdezték, van-e mitől félnie Joli néninek, ezt felelte: "Ezeknek a pénzeknek vissza kell jönniük vagy így vagy úgy."

A lap úgy tudja, négy-öt hasonló eset történt a napokban.