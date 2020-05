Az érettségit ünnepelte egy házibuliban egy nagyobb, fiatalokból álló társaság Budapesten, az összejövetelen drogot is fogyasztottak. Ennek hatására ugrott ki a 17 éves Richárd. Édesapja ismét megszólalt, miután kiderült, a rendőrök elfogták a dílert.

A rendőrség elfogta azt a dílert és barátnőjét, akik drogot adtak annak a fiatalokból álló társaságnak, akik vasárnap Budapesten ünnepelték meg az érettségit egy házibuliban. A drog hatására a 17 éves Richárd kiugrott a második emeleti lakás ablakán. Az édesapa elmondta, örül, hogy a hatóság emberei elfogták a drogdílert.

"Megnyugtató, hogy eredményes volt a rendőrök munkája, így leteszek arról, hogy magam kutassam fel a drogdílert és a társait. Megígértem a rendőröknek, hogy tiszteletben tartom a munkájukat, nem fogom többet zavarni a nyomozást. Tőlük tudom, hogy nem más lökte ki a fiamat, hanem a drog hatására magától ugrott ki az ablakon" - mondta az apa a Blikknek.