A kísérleti szívgyógyszerekre jól reagált Torgyán Marika szervezete, így az egészsége miatt már nem kell különösen aggódnia. Mégis a koronavírus miatt, máshogy látja a dolgokat, és noha eddig megdöbbentette, ha valaki végrendelkezett, most ő is komoly döntést hozott.

„Eddig eszembe se jutott, hogy valaha is végrendeletet akarok írni, annak ellenére, hogy a környezetemben már számos példát láttam erre. Mindig megdöbbentett a dolog, a vírus miatt azonban most én is átértékeltem mindent. Rájöttem, fontos az, hogy előre gondoskodjak a családom jövőjéről és biztonságáról, ezért döntöttem úgy, hogy megírom a végakaratom" – mondta a Ripostnak.

Az asszony a járvány ideje alatt is sokat jár ki a temetőbe, férjéhez, Torgyán Józsefhez. Sokszor megkér valakit, hogy vigye ki őt, mert kötelességének érzi, hogy gondozza a sírját.