Édesanyja elárulta az igazságot Logan Williams halálával kapcsolatban. A fiatal sztár 13 éves kora óta drogfüggő, ez okozta halálát is.

A Flash és az Odaát 16 éves színészének hirtelen halála mindenkit megdöbbentett, ahogy azt a Life.hu is megírta. Most kiderült, mi is történt Logan Williams-szel, édesanyja ugyanis elárulta az igazságot - írta a Daily Mail.

A sztár már 13 éves kora óta drogproblémákkal küzdött. Ráadásul Logan az egyik legveszélyesebb kábítószert, a fentanilt használta. Ez a szer a morfiumhoz hasonló, kábító hatású és fájdalomcsillapító, viszont sokkal erősebb annál. A 16 éves színész halált túladagolást okozta.